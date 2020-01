Acidente deixa motociclista com fratura exposta

Em mais um acidente entre carro e moto, em Campo Mourão, um jovem de aproximadamente 20 anos sofreu fratura exposta na perna esquerda. A colisão foi em frente ao cemitério municipal São Judas Tadeu, no final da tarde desta quarta-feira.

O rapaz conduzia uma moto Honda de 160 cilindradas, quando o condutor de um veículo Cruze (Táxi), com placas de Campo Mourão acabou fazendo uma conversão em sua frente.

Sem tempo de desviar, a batida foi inevitável. Na queda, o motociclista sofreu fratura exposta na perna esquerda e foi atendido pelo Siate, sendo encaminhando ao Pronto Socorro.

Chovia no momento do acidente e o condutor do táxi disse que não viu o motociclista quando fazia a conversão. O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar também esteve no local orientando as partes envolvidas e sinalizando a via.

Foi o segundo acidente grave envolvendo moto em menos de 24 horas em Campo Mourão. Ontem a noite, Evandro Vian, de 47 anos, caiu ao passar por um quebra-molas, no jardim Albuquerque. Na queda o capacete se sotou e ele bateu a cabeça no meio-fio. Ele foi internado na Santa Casa inconsciente e o quadra permanece gravíssimo.

Informações e fotos Laudelino Bonfim