Veículo e celular roubados em assalto a residência são recuperados

Investigadores da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, após troca de informações com policiais civis de Mamborê, e o Serviço Reservado do 11º Batalhão da Polícia Militar, recuperaram um veículo roubado no último domingo e também um aparelho celular.

O veículo VW/Voyage e o celular foram roubados de uma família que viveu momentos de terror nas mãos dos assaltantes, após terem a casa invadida pelos criminosos perto do Parque do Lago.

Os bandidos, inclusive, apontaram uma arma para uma criança de 2 anos e 10 meses. Um dos suspeitos de participar do roubo já havia sido preso na última segunda-feira por tráfico de drogas. Ele também é investigado pela participação no homicídio ocorrido no fim de semana passado no jardim Gutierrez, em Campo Mourão. Um segundo envolvido no roubo está foragido.

Em decorrência desta situação, a namorada do envolvido, já preso anteriormente, também foi detida hoje, pois estava em posse de um dos aparelhos celulares roubado.