Acidente deixa jovem gravemente ferida na PR-158, próximo a Peabiru

Uma violenta colisão envolvendo um GM/Corsa e uma caminhonete F-1000, com carroceria de madeira, deixou uma jovem de 22 anos gravemente ferida. O acidente ocorreu no início da noite desta terça-feira, na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru.

A jovem dirigia sentido Campo Mourão a Peabiru e o motorista da caminhoneta transitava em sentido contrário. Segundo um outro motorista que teria presenciado a batida, a jovem seguia ao lado de um caminhão que estava na terceira pista.

No entanto, quando a terceira pista terminou e o caminhão retornou, acabou “fechando” o Corsa, fazendo com que a condutora invadisse a pista contrária e batendo de frente com a caminhoneta.

Com o impacto, os veículos com placas de Campo Mourão tiveram danos de grande monta e a jovem ficou presa às ferragens. Ela foi atendida inicialmente por uma equipe da Saúde de Peabiru e depois pelo Corpo de Bombeiros e Samu de Campo Mourão.

A vítima foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. Na caminhoneta o motorista estava acompanhado de outra pessoa, mas eles não sofreram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local para controlar o tráfego de veículo, pois o acidente gerou uma grande fila no sentido Peabiru/Campo Mourão.