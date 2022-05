Colisão entre carro e dois caminhões mata uma pessoa e fere três na região

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um grave acidente ocorrido no final da tarde desta terça-feira, na PR-460 próximo ao Rio XV, entre as cidades de Pitanga e Nova Tebas.

Segundo as informações, um veículo Parati com placas de Alvorada do Sul bateu contra dois caminhões e ficou completamente destruído.

Com o impacto, um homem morreu no local e outros três passageiros do veículo ficaram feridos, entre eles uma criança. Equipes do Samu e o Aeromédico de Maringá prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas a hospitais da região.

Nenhum dos caminhoneiros ficou ferido no acidente. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar as circunstâncias do acidente. O corpo do homem que morreu na colisão foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Com informações: Blog do Jonei