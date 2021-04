Acidente deixa duas pessoas feridas na rodovia PR 158

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois automóveis, ocorrido por volta das 23h25 desse sábado, na rodovia PR 158, próximo ao Parque de Exposições, em Campo Mourão.

A colisão envolveu um VW/Santana e um Fiat Toro. Conforme as informações da Polícia Rodoviária Estadual, a Fiat Toro, com placas de Campo Mourão, seguia no sentido Peabiru/Campo Mourão, enquanto o Santana, placas Mercosul, mas da cidade de Juranda, transitava no sentido contrário.

A batida ocorreu no momento em que o motorista do Santana, de 38 anos, ao passar por um redutor de velocidade, acabou perdendo o controle da direção e invadindo a pista contrária. Com isso, bateu de frente com a Toro.

Com o impacto, o motorista do Santana ficou preso às ferragens necessitando ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros. Na Fiat Toro havia um casal que sofreu apenas ferimentos leves, mas a passageira de 37 anos precisou ser encaminhada ao hospital por estar sentido dores no corpo.

No Santana, o motorista estava acompanhado de um passageiro, mas apenas o condutor ficou ferido, com um corte profundo próximo ao joelho. As vítimas foram levadas para o hospital Central Hospitalar. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para colher informações sobre as causas do acidente e para elaboração do boletim de ocorrência.