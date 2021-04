CM/Futsal estreia com goleada na Liga Nacional sobre o Foz

Não poderia ser melhor a estreia do Campo Mourão Futsal na sua terceira Liga Nacional. Jogando fora de casa o carneirão da massa goleou o Foz Cataratas Futsal, jogando na tríplice fronteira, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Depois de estar vencendo por três a zero no primeiro tempo, o Campo Mourão chegou a sofrer o empate, mas não se abateu e superou o time da casa, no clássico paranaense da competição nacional.

O JOGO

Juninho abriu o placar depois de bela jogada individual de Andrezinho, fazendo 1 a 0 para Campo Mourão. Logo depois, o próprio Andrezinho escorou bola alçada pelo goleiro Ramon e fez 2 a 0 para o carneiro tricolor. Na sequência Caio Jr ampliou o marcador em bola roubada na defesa do time iguaçuense. Ainda no primeiro tempo o Gugu Flores girou na entrada da área e fez o primeiro do Foz do Iguaçu, diminuindo a vantagem mourãoense.

Na segunda etapa o Foz voltou com tudo e em poucos minutos marcou o segundo e terceiro gols com Willian Mineiro e Neto, empatando o jogo.

Apesar do empate, Campo Mourão não se abateu e se manteve vivo no jogo. Caio Jr, outra vez, colocou o tricolor à frente novamente em lindo gol, ‘chapelando’ o adversário e finalizando a bola no ângulo. Não demorou muito e David fez o quinto gol mourãoense depois de cobrança de escanteio em que a defesa do Foz falhou dentro da área. Para fechar com chave de ouro, Tomás fez o sexto gol mourãoense em roubada de bola do goleiro linha iguaçuense, garantindo a vitória para o tricolor. Gregory ainda perdeu cobrança de tiro direto há menos de 1 minuto do final da partida. “Fizemos um bom jogo e pude fazer dois gols para ajudar a minha equipe. Estou me sentindo bem fisicamente graças a nossa preparação física e isso é importante para poder contribuir”, afirmou o pivô mourãoense Caio Jr, autor de dois gols, sendo um o mais bonito do jogo.

Com a vitória, Campo Mourão larga na frente no grupo C, que tem ainda Brasília (DF), Marechal Rondon, Pato Branco (PR), Praia Clube e Minas Tênis Clube (MG) e Tubarão (SC).

Campo Mourão volta à quadra na próxima terça-feira (27), quando recebe São José dos Pinhais pelo Paranaense Chave Ouro, na Arena UTFPR (Belin Carolo), com transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV e Objetiva TV.