Acidente deixa dois feridos

O sábado foi marcado por vários acidentes de trânsito, em Campo Mourão. Logo pela manhã, por volta das 08h10, uma caminhonete Chevrolet S10 acabou batendo em um Fiat Elba, resultado em ferimentos nos ocupantes do Fiat.

A colisão ocorreu no cruzamento da rua Pedro Staniszewski, com rua Romilda Piacentini, na saída para Maringá. O Elba trafegava la rua Pedro Staniszewski e acabou se chocando contra a S10, no cruzamento com a rua Romilda Piacentini.

Como não há placa de sinalização no local, não ficou claro quem foi o causador do acidente. O Elba era conduzido por um homem de 40 anos, que estava na companhia de um rapaz de 20 anos.

Os dois sofreram ferimentos, o condutor reclamava de dores nas costas. O passageiro teve ferimentos em um dos joelhos, mas dispensou atendimento do Samu e Siate, que estiveram no local.