Acidente deixa dois feridos em colisão entre carro e motocicleta

Um acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desse domingo, 7, na rodovia estadual PR-462, entre os municípios de Iretama e Luiziana, deixou duas pessoas feridas. Ambos estavam em uma motocicleta que bateu de frente com um automóvel.

O condutor de um Hyundai/Tucson, disse que trafegava sentido Iretama a Luiziana, quando, ao fazer uma curva fechada à direita, acabou colidindo frontalmente contra uma motocicleta que seguia em sentido contrário.

O motorista do carro relatou que tentou deslocar-se ao máximo para o canto da pista, mas não conseguiu evitar o impacto.

Com a colisão, o condutor e o passageiro da motocicleta ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU, sendo encaminhados ao Hospital Municipal de Iretama.

Devido ao estado de saúde, não foi possível realizar o teste do etilômetro no motociclista. O motorista do automóvel não se feriu.