Agredida pelo companheiro em Nova Cantu, mulher busca refúgio no Conselho Tutelar
Uma mulher de 37 anos foi vítima de violência doméstica na noite deste domingo (7), na cidade de Nova Cantu. Segundo a Polícia Militar, ela procurou abrigo no Conselho Tutelar após ser agredida pelo companheiro, de 22 anos.
À equipe, a vítima relatou que a discussão começou por conta de ciúmes em relação à filha mais velha dela. Durante a briga, o homem teria queimado sua testa com um cigarro, jogado café quente em seu rosto e desferido vários socos.
Para tentar se defender, a mulher utilizou uma vassoura e correu em direção ao destacamento da PM, mas foi alcançada pelo agressor, que continuou com as agressões, atingindo sua cabeça com socos.
Ainda de acordo com o relato, a violência só cessou quando a vítima conseguiu se abrigar no Conselho Tutelar. A polícia foi acionada e, após ouvir a vítima, deslocou até a residência do casal, onde localizou e prendeu o autor.
O homem foi encaminhado, junto com a vítima, para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.