Acidente de trânsito deixa dois feridos em CM

Um homem e uma mulher ficaram feridos em uma colisão envolvendo um veículo Peugeot e um Toyota Corolla, na área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu no início da tarde, na avenida João Bento, esquina com a rua Panambi.

No local não foram informadas para as equipes de reportagem as causas do acidente, ou seja, qual dos dois veículos teria avançado a preferencial. Ficaram feridos um idoso que estava no Peugeot e uma mulher que dirigia o Corolla. Ambos foram atendidos pelo Siate e encaminhados ao hospital Pronto Socorro.