Acidente de moto mata conhecido comerciante de Campo Mourão

Uma queda de moto ocorrida na tarde deste domingo matou o comerciante de Campo Mourão, Carlos Gonçalves, conhecido como “Carlinhos Lanches”.

Ele caiu da motocicleta BMW RR 1000 enquanto transitava pela rodovia PR 317, entre Peabiru e Engenheiro Beltrão.

Com ferimentos graves, Carlinhos foi atendido pelo serviço aéreo do Samu e encaminhado de helicóptero a um hospital de Maringá, onde acabou falecendo.

Carlinhos trabalhava há muitos anos com um ônibus adaptado para o atendimento ao público, servindo lanches, na Avenida Irmãos Pereira. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru.