Preventivos do câncer do colo de útero e de mama na quarta-feira

Na próxima quarta-feira, dia 8 de setembro, as Unidades de Saúde dos jardins Paulista, Urupês, Cohapar, Alvorada, Tropical, Lar Paraná, Fortunato Perdoncini e Centro Social Urbano estarão abertas para mais uma campanha preventiva do Câncer do Colo do Útero e de exame clínico de mama. O atendimento será das 16h30 às 20h30.

Nas campanhas de preventivo são realizados exames de citologia oncótica em mulheres entre 25 e 64 anos que têm ou já tiveram atividade sexual. Também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. “O diagnóstico da doença em sua fase inicial tem um tratamento menos agressivo e com maior possibilidade de cura”, lembra a coordenadora da Atenção Básica, Suelen Lima.

Para fazer o exame do câncer do colo de útero a mulher não deve estar no período menstrual, nem ter relações sexuais dois dias antes. Outra orientação é não usar duchas ou cremes vaginais. O resultado fica pronto entre 20 a 30 dias e deve ser procurado nas UBS. Para ser atendida a mulher deve levar documento de identificação e cartão SUS.

RECESSO NESTA SEGUNDA-FEIRA

Nesta segunda-feira, 6 de setembro (véspera do feriado nacional), não haverá expediente nas repartições públicas municipais, assim como foi adotado pelo Poder Judiciário e governo estadual.

Conforme decreto municipal, apenas os serviços essenciais vão funcionar. O expediente volta ao normal na próxima quarta-feira, dia 8.