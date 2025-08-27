Acidente com quatro veículos deixa seis feridos na rodovia BR-369

Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a uma ocorrência de acidente na BR-369, próximo a Corbélia.

A colisão envolveu quatro veículos — três automóveis e um caminhão — e foi registrada inicialmente como uma batida lateral seguida de colisão frontal.

Seis pessoas ficaram feridas. Uma delas, em estado mais grave, foi encaminhada para atendimento médico pela equipe aeromédica. As demais vítimas foram socorridas por equipes de resgate terrestre e levadas a hospitais da região.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Durante o atendimento, o tráfego na rodovia ficou parcialmente interrompido e será normalizado após a remoção dos veículos e a conclusão dos procedimentos.