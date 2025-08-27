ALEP reconhece atuação de mais de 60 entidades dedicadas às pessoas com deficiência

Apaes, escolas especializadas e demais instituições que promovem a inclusão de pessoas com deficiência nos municípios paranaenses foram homenageadas na tarde desta terça-feira (26) pela Assembleia Legislativa do Paraná.

A solenidade, proposta pelo deputado Ney Leprevost (União), ocorre na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada entre os dias 21 e 28 de agosto. Ao todo, 65 entidades foram condecoradas no Salão Nobre.

“Essa é uma das causas mais importantes com as quais um homem público pode se preocupar”, destacou Leprevost. “A gente precisa reconhecer o trabalho desses profissionais. Não apenas professores, mas também profissionais de saúde e funcionários de escolas especializadas que atendem uma parcela da nossa população que precisa de mais acessibilidade e de mais inclusão”.