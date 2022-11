Acidente com moto na área central deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre carro e moto registrado na noite deste domingo, 6, na avenida José Custódio de Oliveira, cruzamento com a rua Santa Cruz, esquina do Fórum, em Campo Mourão.

A colisão envolveu um GM/Celta e uma motocicleta Honda Fan, ocupada um casal. Na queda, os dois ficaram feridos, mas sem muita gravidade.

Uma equipe do Samu esteve no local e prestou o atendimento às vítimas que foram encaminhadas a uma unidade hospitalar para cuidados médicos. As causas do acidente serão investigadas pela polícia, que não informou qual dos veículos estava trafegando na avenida.