Capotamento mata motorista e deixa passageira ferida na PR-082

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente ocorrido na manhã deste domingo na rodovia PR-082, no trecho entre Engenheiro Beltrão e o distrito Figueira do Oeste.

De acordo com as primeiras informações obtidas pelo Jornal Enfoque Regional, um veículo ainda não identificado acabou capotando e caindo em uma ribanceira às margens da rodovia, nas proximidades da ponte do Rio Claro.

O homem que conduzia o carro morreu no local e a passageira foi socorrida com diversos ferimentos pelo corpo. Ela foi atendida pelas equipes de socorro e também pelo Serviço Aeromédico do Samu.

Os nomes das vítimas ainda não foram identificados e repassados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Em virtude do acidente, a rodovia foi completamente interditada e uma longa fila se forma em ambos os lados da via.

Com informações: Jornal Enfoque Regional