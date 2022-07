Acidente com “gaiola” em Iretama mata adolescente

Uma adolescente de 16 anos, moradora em Engenheiro Beltrão morreu vítima de um acidente, enquanto participava de uma confraternização em família, em Iretama. A tragédia ocorreu em uma chácara, na tarde desse domingo, 24.

A vítima foi identificada por Manuela Vendramini. Ela saiu para dar uma volta em um veículo conhecido por “gaiola”, usado para trilhas. No entanto, o acidente teria ocorrido nos arredores da casa.

A jovem teria pedido para dar uma volta com um parente, quando o veículo acabou tombando e caindo em um barranco. Manuela ficou presa às ferragens, recebeu atendimento do Samu, mas acabou morrendo no hospital de Iretama.

O acidente causou grande comoção entre familiares e amigos da família em Engenheiro Beltrão.