Rapaz de 29 anos é morto com facada no peito no Fortunato Perdoncini

O jovem Valdecir Alexandre Rosa, de 29 anos, foi assassinado com uma facada no peito na noite deste domingo, 24, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Vereador Doutor Jorge Elizardo Garcia Árias, no conjunto Fortunato Perdoncini.

Alexandre foi executado no interior de uma residência, onde estaria sozinho. Segundo testemunhas, o criminoso chegou em um veículo Citroen, entrou na casa e desferiu uma única facada na vítima.

A equipe do Samu foi acionada, mas o homem já estava morto. A facada teria atingido o coração da vítima. A Polícia Militar realiza diligências na tentativa de localizar e prender o autor do crime, que teria sido motivado por dívidas com o tráfico de drogas.