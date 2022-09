Acidente com carro da prefeitura de Ortigueira deixa quatro mortos

Um trágico acidente envolvendo um veículo da prefeitura de Ortigueira, ocorrido na manhã de hoje, deixou quatro mortos e pelo menos mais uma pessoa ferida. O acidente ocorreu na rodovia BR-376, próximo à região do Alto do Amparo, no km 437 da Rodovia do Café.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 7 horas. O carro e o caminhão com toras seguiam em sentidos contrários quando o motorista do bitrem disse que precisou jogar o veículo para o acostamento para não bater em um veículo que fez a ultrapassagem e voltou para a pista da direita, muito próximo ao caminhão.

A manobra inesperada fez com que a segunda carreta rodasse na pista, causando o tombamento do caminhão. As toras se espalharam na pista e atingiram em cheio o automóvel. Além de quatro pessoas que morreram no local, uma outra ficou ferida.

A vítima foi socorrida pelo do Corpo de Bombeiros. O Instituto de Criminalística também esteve no local para apurar as causas da tragédia.

Com informações da Polícia Rodoviária Federal