Com apenas 11 anos, estudante mourãoense vence Grande Mestre Internacional de Xadrez

O aluno do Colégio Cívico Militar Marechal Rondon, de Campo Mourão, Rafael Tuma Soares, surpreendeu a comunidade de enxadristas do Paraná ao vencer o Grande Mestre internacional de Xadrez, Jaime Sunye, um dos maiores jogadores do Brasil da história, durante torneio em Londrina (PR).

Sunye já foi campeão nacional de Xadrez sete vezes, é medalhista brasileiro na Olimpíada de Xadrez e tem diversos títulos brasileiros e internacionais. No Brasil, somente 15 pessoas conseguiram o título de Grande Mestre ao longo da história.

O evento “X Memorial Hercilio Ermel” aconteceu nesse final de semana (10 e 11 de setembro), contando com 160 jogadores do Brasil e América do Sul. Rafael terminou com 5 pontos de sete possíveis, um feito inimaginável para uma criança de 11 anos e com menos de 2 anos de treinamento.

Segundo sua mãe, a professora universitária Raquel Lage Tuma, Rafael aprendeu os movimentos básicos de xadrez na escola, em Goiânia, com 7 anos. Logo em seguida, a família mudou-se para Brasília e lá ele jogava como passatempo na escola e, em casa, esporadicamente.

Ao mudar-se para Campo Mourão, aos 9 anos, iniciou as aulas no Projeto Clube de Xadrez no colégio Vicentino Santa Cruz, em março de 2021, com o professor Jheneyson Denis. “E aí, sim, se apaixonou pelo xadrez”, disse a mãe.

Seu primeiro instrutor na cidade logo percebeu sua dedicação. “Ele absorvia todo o conteúdo que lhe era passado, e tinha paixão e responsabilidade. Enquanto eu pedia para as crianças fazerem 5 exercícios diários, ele fazia 100. Soube rapidamente que tínhamos um atleta diferenciado. No primeiro torneio brasileiro ficou em 3° lugar, e percebi que não seria mais possível treinar ele, pois já ganhava de mim algumas partidas, então o indiquei para a Associação Mourãoense de Xadrez (AMX), onde rapidamente começou a jogar de igual para igual com atletas adultos do município”, conta Denis.

A responsável técnica da AMX, Janaíne Tonete, o classifica como “diferenciado”, pelo amor ao que faz e vontade de aprender. “Seus resultados em 2021 foram incríveis conquistando diversos torneios por categoria no Paraná e outros estados”, revela.

Em 2022, Rafael passou por uma rotina extra e intensa de treinamento com o forte jogador e ex-presidente AMX, Eric Kaneda, melhorando ainda mais seus resultados, inclusive ganhando os Jogos Escolares de 2022.

Em junho desse ano, graças ao seu destaque o atleta foi contratado pelo Clube de Curitiba conforme conta o professor Eric. “Rafael é a prova que a união de forças promove resultados incríveis. Apoio da família com uma rotina intensa de treinamento em prol de bons resultados. Tudo isso graças a sua dedicação, realizando todos os treinamentos com disciplina, mesmo sendo uma criança de 11 anos de idade.”

O Presidente da AMX e coordenador do Clube de Xadrez do Colégio Cívico Militar Marechal Rondon, Adriano Bueno, que trabalha com xadrez há 10 anos, disse nunca ter visto um atleta dedicado com apenas 11 anos. “Estamos assistindo o nascimento de um grande jogador nacional”, garante ele.

Sua mãe era só alegria, em Londrina. “O xadrez trouxe outra vida para o Rafael, principalmente nos aspectos social e psicológico. Ver a alegria dele ter conseguido ganhar do GM Sunye me emocionou muito, porque só quem está nesse mundo sabe o tanto que isso significa para uma criança de 11 anos. Fora isso, ele ainda ensinou o irmão, Vinícius, de 6 anos a jogar, sendo que ele já foi campeão Brasileiro sub 06. Um mix de sentimentos e acima de tudo… orgulho que não cabe dentro do peito”, relata Raquel.

A AMX parabeniza o atleta e agradece a Fundação de Esportes de Campo Mourão que incentiva sempre o xadrez , promovendo o surgimento de novos atletas.