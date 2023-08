Acidente com caminhão mata duas pessoas em Campina da Lagoa

Duas pessoas morreram na manhã desta terça-feira, após o caminhão em que estavam, tombar na rodovia PR-239. O acidente aconteceu no trecho entre o trevo da BR-369, e o município de Campina da Lagoa.

Segundo as informações, o caminhão com placas de Londrina, estava carregado com adubo e tombou em uma lavoura de trigo, às margens da rodovia Vassilio Boiko, PR-239.

O motorista e um ajudante morreram no local. As vitimas ficaram presas às ferragens, onde o Samu constatou os óbitos. Além da Polícia Militar, estiveram presentes a Polícia Civil, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

As equipes aguardaram chegada do Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão que fez a remoção dos corpos para exames de autopsia. Os corpos ainda não foram identificados e as causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia civil.

Com informações: Portalovale