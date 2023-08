Colmeias instaladas em parque de Campo Mourão são alvo de vandalismo

Colmeias de abelhas sem ferrão, instaladas no Parque Municipal João Teodoro de Oliveira (antigo Parque da Pedreira) foram alvo de vândalos, no último fim de semana em Campo Mourão.

As colmeias destruídas faziam parte do programa “Poliniza Paraná”, desenvolvido pelo governo estadual, cujo objetivo é reintroduzir abelhas em unidades de conservação, parques urbanos, praças e jardins, contribuindo para a conservação das espécies nativas do Paraná.

Algumas das colmeias destruídas eram de espécies ameaçadas de extinção, como a Guaraipo.

De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, Franco Sanches, o prejuízo com o ato de vandalismo não é apenas material. “Temos um convênio com a UTFPR para utilização das colmeias como ferramenta de educação ambiental, incluindo visitação de escolas no local. Com a destruição das colmeias, teremos que pausar essas ações até conseguirmos novas abelhas para dar continuidade ao projeto”.

As abelhas são responsáveis por aproximadamente 90% da polinização das espécies nativas do bioma da Mata Atlântica e 70% do total das plantas cultivadas e utilizadas na alimentação humana, por isso a importância da preservação desses insetos.