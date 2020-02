Acidente causa efeito dominó e fere pedestre

Um rapaz sofreu fratura no tornozelo ao ser envolvido em um acidente no Lar Paraná. Ele estava em uma barraca de lanches, quando um veículo Corsa ficou descontrolado e bateu na traseira de outro carro do mesmo modelo. O impacto causou o efeito dominó, fazendo com que uma moto Shineray também fosse atingida.

O rapaz de 26 anos foi atingido por um dos veículos e sofreu fratura no tornozelo. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

O acidente ocorreu por volta das 23h30 de ontem, na rua Nelson Bitencourt do Prado, conhecida por rua das Palmeiras, no Lara Paraná. O motorista do Corsa que provocou o acidente, de 20 anos, disse que perdeu o controle ao desviar de um buraco e acabou se chocando contra o outro carro que estava estacionado. Ele bateu a boca no volante, mas dispensou atendimento do Siate.