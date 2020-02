Campo Mourão conquista Delegacia Cidadã

O deputado estadual Douglas Fabrício (CIDADANIA) recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira (19 de fevereiro). Ao participar de audiência com o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, foi informado de que a sua reivindicação e a do prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, de instalação de uma Delegacia Cidadã no município foi atendida.

Segundo o parlamentar, o Governo do Paraná vai modernizar a segurança do município ao acolher a demanda.

“Atualmente a área da segurança é uma das prioridades e o município de Campo Mourão vai receber uma Delegacia Cidadã, que vai oferecer melhores condições para nossos policiais trabalharem e para os cidadãos serem atendidos. Agradecemos o governador Ratinho Júnior por receber esta nossa importante reivindicação. Eu e o prefeito Tauillo Tezelli destacamos a importância de instalação de uma delegacia cidadã em nossa cidade”, afirma Douglas Fabrício.

ESTRUTURA

A Delegacia Cidadã vai contar com salas de atendimento ao público, plantão, investigação, cartório e Defensoria Pública, além de abrigar salas de delegados, de reuniões, chefia e demais departamentos administrativos.

Segundo o projeto do Governo, a delegacia dará conforto e segurança às pessoas que precisam da polícia. Haverá espaços reservados para atendimento de casos que envolvem crianças e mulheres, área específica para as audiências de reconhecimento de criminosos, espaços mais humanizados para o público em geral e vítimas de crimes, acessibilidade para pessoas com dificuldades motoras e banheiros adaptados.