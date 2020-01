Acidentado de moto, Evandro Vian morre no hospital Santa Casa

Morreu na madrugada desta quinta-feira, no hospital Santa Casa de Campo Mourão, o empresário Evandro Vian, 47 anos, proprietário do Boteco do Vian. Ele foi vítima de um gravíssimo acidente de moto na noite de terça-feira (28), no jardim Albuquerque.

Vian conduzia uma motocicleta Honda Biz, pela rua José Wierzchon, quando acabou perdendo o controle ao passar por um quebra-molas, na esquina com a rua Airton Albuquerque, por volta das 20h30.

Na queda, o capacete se soltou e ele bateu a cabeça no meio-fio. O Siate chegou para prestar atendimento, mas devido à gravidade da lesão, o Samu foi acionado e conduziu a vítima inconsciente ao hospital Santa Casa., onde ele acabou falecendo.

Como ele era doador de órgãos, o procedimento de captação está sendo realizado no hospital para depois o corpo ser liberado para o velório.