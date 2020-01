Lojas com horário especial nos dois próximos sábados

O comércio lojista de Campo Mourão volta a funcionar em horário especial – das 9 às 17 horas – nos próximos dois sábados: dias 1º e 8 de fevereiro. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, as lojas podem estender o funcionamento até o final da tarde nos dois primeiros sábados de cada mês.

Para o comércio, o horário especial aos sábados sempre fomenta as vendas e o que se observa na cidade é um grande movimento nas lojas e também nas ruas e avenidas da área central da cidade. A aprovação do horário especial por parte dos consumidores – inclusive de cidades vizinhas – é comprovada pela presença dos clientes nos estabelecimentos comerciais, em grande número.

A abertura das lojas em horário estendido já se tornou uma tradição do comércio mourãoense e propicia benefícios aos comerciantes, aos funcionários comissionados do comércio e também aos consumidores. Para aqueles que durante a semana trabalham em horário comercial, a abertura das lojas até o final da tarde em dois sábados por mês possibilita a ida as compras sem atropelo e correria do dia a dia. O horário especial permite que o consumidor visite o comércio, pesquise preços e compare produtos para então fazer a compra.

Os reflexos positivos também são sentidos por outros ramos de atividades. O movimento aumenta e as vendas são incrementadas em postos de combustíveis, restaurantes, cafeterias, self service, pastelarias, sorveterias, etc.

Uma vez mais, a expectativa é de boas vendas no comércio de Campo Mourão nos dois próximos sábados. Muitas lojas estão com promoções neste início de ano.