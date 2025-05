Abertura do Maio Amarelo reúne autoridades e comunidade em prol da segurança no trânsito em Campo Mourão

Na manhã desta sexta-feira (9), a cidade de Campo Mourão deu início às atividades do Maio Amarelo, movimento internacional que visa conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. A cerimônia de abertura ocorreu no auditório da Acicam, reunindo autoridades civis, militares e a comunidade local.

A presença das instituições reforça o compromisso coletivo em promover um trânsito mais seguro e responsável. O evento destacou a importância da mobilização para a redução de mortes e feridos no trânsito.

O movimento Maio Amarelo, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), visa promover a conscientização sobre a segurança viária e mobilizar a sociedade para ações que resultem na diminuição de sinistros de trânsito.

Em 2025, o foco está na responsabilidade individual e coletiva, enfatizando que cada atitude no trânsito pode salvar vidas. O evento contou com uma palestra com o tema: Responsabilidades compartilhadas: Empregado e Empregador no serviço de moto-frete, ministrado pelo 1º tenente Jessé Pereira Barreto.

A campanha Maio Amarelo 2025 conta com o apoio de diversas instituições públicas e privadas, que promoverão ações educativas e de conscientização ao longo do mês de maio, com o objetivo de engajar a população na construção de um trânsito mais seguro para todos.