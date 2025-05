Comércio com horário especial, em C. Mourão, nesta sexta e sábado

O atendimento aos consumidores neste final de semana, no comércio lojista de Campo Mourão, será realizado em horário especial. Em razão do Dia das Mães, comemorado no domingo, as compras poderão ser feitas até às 22 horas nesta sexta-feira. Já no sábado, o comércio permanecerá aberto até às 17 horas.

A data especial sempre movimenta o comércio e as sondagens realizadas por diversas instituições empresariais revelam que a grande maioria dos paranaenses pretende homenagear suas mães, oferecendo presentes. No comércio mourãoense, as vendas começaram a aquecer já no final da última semana e a expectativa é de grande movimento e substancial incremento na comercialização nesta antevéspera e véspera da data especial.

As vitrines das lojas estão ocupadas por artigos direcionados às mães. Outro fator que deve contribuir para o fomento das vendas é a queda da temperatura e a proximidade do inverno

PRÊMIOS

Nas compras realizadas em cerca de 190 lojas participantes da promoção “Acicam Premiada”, os consumidores estão concorrendo a dois iphones, duas diárias no resort Águas de Jurema (com direito a acompanhante) e a cinco vale compras de R$ 1 mil cada. Ao final da campanha concorrem ainda a dois veículos Moby Fiat zero quilômetro.

A promoção da Acicam tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), além do patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.