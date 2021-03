Startup de Campo Mourão cria aplicativo para ajudar comércio local

Há um ano o Brasil entrou em lockdown pela covid-19 e tudo parou, causando caos na economia. Na época, o empreendedor Nichollas Marshell, estava trabalhando em home office e, vendo toda a situação caótica enfrentada por muitos comerciantes por conta das restrições, pensou rapidamente em criar um aplicativo para ao menos amenizar a situação.

Por conta da pandemia os trabalhos iniciais foram feitos de casa, onde a equipe passou noites em claro desenvolvendo o aplicativo. Marshell, que possui outra empresa chamada Appmoove, decidiu juntamente com seus amigos e colaboradores ajudar os comerciantes da cidade.

Nascia ali a DeliveryTo, empresa focada em ajudar o comércio local. “Desde o início o grande objetivo da DeliveryTo era ajudar o comércio da cidade, pois ao invés de manter o negócio fechado, as empresas poderiam vender online, permitindo que o cliente retirasse o produto, ou recebesse em casa, evitando aglomeração“, disse ele.

Segundo ele, no ano passado as maiores empresas do Brasil ganharam muito dinheiro vendendo online, e os produtos demoravam até 14 dias para serem entregues. “O que percebemos é que todos esses produtos eram oferecidos aqui na nossa cidade, porém com o comércio 100% fechado, ou com restrições terminou que muitos compraram de lojas fora daqui”, constatou.

COMO FUNCIONA?

Por meio do aplicativo, o empresário cadastra a sua loja e produtos, e pode controlar o estoque e até configurar o frete. “O usuário mesmo baixa o app, seleciona os produtos da loja e faz o pedido direto para o lojista, evitando o deslocamento na loja para ficar comprando. O produto pode ser retirado ou entregue, quem decide isso é o lojista”, explica.

Além de eliminar atendimentos longos no WhatsApp, a DeliveryTo permite que a loja venda 24 horas por dia e ainda consiga funcionar mesmo com o decreto do governo, restringindo o acesso dos clientes nos estabelecimentos.

A empresa sediada em Campo Mourão está levando o aplicativo para o Brasil inteiro, e já conta com parceiros em diversas cidades, inclusive da região. ”A DeliveryTo só permite comércio local, ou seja, os usuários só enxergam as empresas de sua cidade, e vice-versa. ”

Na semana passada, antes do decreto do governo estadual, a Acicam fechou parceria com a DeliveryTo, e está oferecendo para quem é associado um desconto de 70% na taxa de adesão. Para quem é associado, basta entrar em contato com a Acicam, Para quem quiser baixar o app ou cadastrar a loja, basta acessar https://deliveryto.com.br