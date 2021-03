Corpo de Bombeiros faz simulação de resgate em pontilhão

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão realizou na tarde desta segunda-feira, uma simulação de resgate no pontilhão da PR-158, na saída para Peabiru.

No mesmo local, uma jovem de 25 anos tentou o suicídio no início da noite de ontem, mas acabou desistindo do ato, após equipes da Polícia Militar, Bombeiros, Samu e Viapar conversarem com ela, em um longo trabalho de resgate.

Por ser um local que apresenta grau de dificuldade para esse tipo de resgate, os socorristas do Corpo de Bombeiros retornaram ao pontilhão para estudar o que poderia ter sido feito de diferente no atendimento da ocorrência de ontem.

A equipe realizou uma simulação de resgate em um local onde não há pontos de ancoragem para o sistema, empregando a chamada “ancoragem humana”.