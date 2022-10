Município tentará antecipar implantação da tecnologia 5G em CM

A tecnologia 5G, que segundo especialistas permitirá a transmissão de dados pela internet em altíssima velocidade e com excelente estabilidade, já é uma realidade em algumas capitais. A efetiva implantação, no entanto, dependerá, dentre outros fatores, de adaptações da atual infraestrutura para operacionalizar as faixas de frequências destinadas à nova tecnologia.

Atento a esses fatores, o município de Campo Mourão antecipou-se e está ajustando a sua legislação local às exigências técnicas do 5G. No dia 07 de outubro, durante o Empreende Week, ele recebeu um estudo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), acompanhado de minuta de projeto de lei, para adaptação da legislação atual às novas exigências tecnológicas.

O estudo foi feito em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento e permitirá maior rapidez na instalação de infraestrutura de suporte para a implantação da tecnologia 5G no município. “Há um calendário nacional de implantação, mas as operadoras tem calendários próprios e priorizarão as cidades que já estiverem com a sua legislação adequada”, observou o prefeito. O próximo passo será enviar o projeto para a Câmara de Vereadores.

O prefeito acrescenta que um setor de telecomunicações bem estruturado e dinâmico é fundamental para o município, uma vez que os serviços por ele ofertados são essenciais para a geração de valor social, cultural e econômico. “A pauta de inovação tecnológica e do desenvolvimento econômico baseado em tecnologia tem sido umas das nossas bandeiras”, completou o prefeito.