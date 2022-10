Preso acusado de 8 estupros, e depois colocado em liberdade, volta a ser detido pela Polícia Civil

O homem de 39 anos acusado de ter estuprado oito mulheres em Campo Mourão, voltou a ser preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira. Após ter violentado duas mulheres nos dias 6 e 15 de novembro do ano passado, ele acabou preso no dia 17 do mesmo mês e reconhecido pelas vítimas.

A princípio chegou a negar os estupros, porém, diante do reconhecimento das vítimas e das evidências apontadas pela investigação, ele confessou os crimes. No entanto, o mesmo passou apenas alguns meses na cadeia e acabou sendo colocado em liberdade em meados deste ano.

O processo teve sequência e a Justiça entendeu que o acusado deveria retornar para a cadeia. Equipes da Polícia Civil cumpriram o mandado de prisão e o detiveram no distrito de Martinópolis, em Farol.

“São sete inquéritos e oito vítimas, onde ele confessou a autoria. Esperamos que agora ele seja mantido preso pela justiça para pagar pelos crimes que cometeu”, disse o delegado chefe da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, Nilson Rodrigues.

MOTO TINHA RASTREADOR

A polícia chegou até o suspeito em novembro do ano passado, após uma sucessão de estupros na cidade. Durante as investigações, os policiais chegaram até a moto Honda Bros utilizada por ele no serviço de vigilância.

Com essa moto, ele abordava as vítimas e, no último crime, ele atacou uma mulher que também estava de moto, na Perimetral Tancredo Neves. Armado, ele conduziu a vítima até as proximidades do hospital Santa Casa, onde em uma obra em construção abusou sexualmente dela.

Policiais civis e o Serviço Reservado da Polícia Militar iniciaram troca de informações até que descobriram que a Honda Bros, sem placas, de cor preta e vermelha estaria no pátio de uma empresa de construção civil, localizada no bairro Novo Centro.

Os policiais foram até o local e identificaram a moto com as mesmas características repassadas pelas vítimas. A equipe passou então a diligenciar sobre quem seria o usuário do veículo, checando escalas e cartões ponto nas datas e horários dos fatos ocorridos.

Durante as diligências, chegou ao conhecimento da equipe que a motocicleta poderia ser rastreada. Com isso, após análise de vários dados, chegou-se ao nome de um suspeito de 39 anos, o qual prestava serviço de vigia no bairro Novo Centro, e que estava de serviço nas datas e horários que os estupros ocorreram.

Checagem de dados do rastreamento, indicaram a presença da motocicleta com exatidão, nos locais onde os crimes ocorreram. O homem então acabou preso e reconhecido pelas vítimas.