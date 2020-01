Inovação e tecnologia melhoram práticas da educação no Paraná

Fazer a matrícula pela internet, acompanhar as notas e faltas de cada estudante pelo celular, corrigir avaliações em poucos segundos com a ajuda de um aplicativo. Essas são apenas algumas das facilidades que chegaram graças a uma série de programas e ferramentas implementados pela Secretaria de Estado da Educação. O objetivo é aliar tecnologia e inovação para aprimorar processos e práticas cotidianas.

“A secretaria está constantemente atenta a como a tecnologia pode ser utilizada em benefício das escolas, dos alunos e dos pais. Hoje, desenvolvemos soluções que atendem esses três públicos: professores, pais e alunos. Não é mais possível gerenciar uma grande rede, como é a Educação, sem ferramentas que facilitem o acesso à informação e otimizem processos”, explica o diretor de Tecnologia e Inovação da pasta, Ricardo Borges.

MATRÍCULA ONLINE

Pela primeira vez, as matrículas para a rede estadual de ensino puderam ser efetivadas também pela internet, via sistema desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia e Inovação da secretaria. A funcionalidade ficou disponível entre 21 de outubro e 08 de novembro e registrou 405 mil matrículas online, o equivalente a 45% do total de inscrições. A matrícula presencial continua disponível.

APLICATIVO ESCOLA PARANÁ

Criado pela secretaria estadual, em parceria com a Celepar, o App Escola Paraná permite que pais e responsáveis acompanhem o boletim escolar, a agenda de atividades da escola, a grade de disciplinas e avisos enviados pelas escolas – tudo isso pelo celular.

O aplicativo é utilizado por quase 400 mil pais ou responsáveis. Para fazer o download gratuitamente basta acessar o Google Play, para sistema operacional Android, ou a App Store, para o sistema IOS.

APP ESCOLA PARANÁ PROFESSOR – Os professores da rede estadual também têm um aplicativo para facilitar e agilizar as tarefas do dia a dia. A versão para os educadores permite o agendamento e o acompanhamento das datas de provas, trabalhos e seminários, além do envio de avisos para suas turmas.

Nesse ano, a Secretaria da Educação atualizou a ferramenta com a funcionalidade de lançamento de frequência e conteúdo de aulas no modo offline. Atualmente, 15 mil professores usam o aplicativo.

PRESENTE NA ESCOLA

Inédito no Paraná, o programa Presente na Escola foi lançado em maio e possibilita o acompanhamento diário da frequência de todos os alunos da rede estadual. Com o aplicativo, cada escola consegue monitorar diariamente a presença de seus alunos. Depois de lançado, cerca de 60 mil estudantes a mais foram para a escola todos os dias.

O Presente na Escola incluí ainda outras estratégias de acompanhamento de frequência e combate ao abandono escolar, como a articulação com a rede de proteção.

Agência Estadual de Notícias