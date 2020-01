Três jovens morrem afogados em represa

Três jovens morreram afogados em uma represa, no município de Maria Helena, no Noroeste do Estado, nesta segunda-feira. Dois dos corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e as buscas continuam pela terceira vítima.

No início da noite de ontem as buscas haviam sido paralisadas pelos bombeiros, mas familiares que permaneceram no local visualizaram o corpo da jovem de 18 anos e conseguiram fazer o resgate. O Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama esteve no local e fez o recolhimento do corpo.

Já a segunda vítima, um adolescente de 14 anos, foi encontrada na manhã de hoje pelos bombeiros. Uma criança de cinco anos continua desaparecida.

O AFOGAMENTO

Dentre os mortos, dois são irmãos, a jovem de 18 e o adolescente de 14 anos, enquanto a criança era primo deles. A represa onde ocorreu o afogamento fica localizada na localidade conhecida como “Busão Queimado”, em Maria Helena.

Os três jovens estavam acompanhados de uma tia quando o incidente aconteceu, no final da tarde. De acordo com a Polícia Militar, os dois irmãos e o primo se banhavam em um local raso quando um deles começou a se afogar.

Os outros dois tentaram socorrê-lo e também acabaram se afogando. Pescadores que frequentam o local relataram à PM que a represa pode chegar a cinco metros de profundidade em alguns pontos.

