Campo Mourão sedia, em outubro, a nona edição do Empreende Week

Considerado como um dos principais eventos de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo do Paraná, o Empreende Week/2025 será realizado de 6 a 9 de outubro próximo, em Campo Mourão. Uma vez mais vai acontecer nas dependências do Mourão Garden Eventos (saída para Maringá) e a programação para os quatro dias encontra-se em fase final de montagem.

Os preparativos foram iniciados logo após o Empreende Week/2024 e os organizadores adiantam que, a exemplo das edições anteriores, os participantes contarão com muitas novidades e atrações para atender um público eclético e de todas as idades. Em 2024, o evento recebeu mais de 31 mil visitas. Os registros apontaram visitantes de mais de 80 cidades, de nove estados brasileiros. Em torno de 100 atividades foram desenvolvidas e mais de 80 instituições estiveram envolvidas na realização do evento que busca potencializar, com parcerias e conexões, um futuro mais inovador, inclusivo e sustentável, para Campo Mourão e região

O lançamento oficial aconteceu no início de abril e Empreende Week/2025 é uma realização do Sebrae, Prefeitura de Campo Mourão, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Sindimetal/Campo Mourão, Fundação Educere e do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam).

Como co-realizadores estão: Calvary Impact Hub, Idea5, Sicoob, Centro Universitário Integrado, Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec) e o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (Ipplan). À frente da iniciativa estão o EcoSistema de Inovação de Campo Mourão e o Sistema Regional de Inovação Centro Ocidental Paranaense (SRI Centro Ocidental).

Ao longo de suas edições, mais de 60 mil pessoas foram impactadas pelas diversas ações e atividades promovidas.