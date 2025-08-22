Mourãoense Thaline Chicoski disputa prova histórica de Endurance no Autódromo Velocitta

Neste domingo, 24, a piloto mourãoense Thaline Chicoski participa de uma corrida que promete marcar a história do automobilismo nacional: a primeira prova de Endurance da Copa Hyundai HB20, realizada no desafiador Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Com 3 horas de duração, a competição reunirá grandes nomes do esporte, incluindo pilotos da Stock Car, e será disputada em um dos circuitos mais técnicos do país. Inaugurado em 2012, o Velocitta possui 3.493 metros de extensão e é conhecido por sua combinação de curvas de alta e baixa velocidade, exigindo dos competidores precisão, estratégia e controle absoluto em cada volta.

Atualmente uma das poucas mulheres em atividade nas categorias nacionais, Thaline será a única representante feminina no grid da corrida, um feito que reforça sua trajetória de destaque no automobilismo brasileiro. “Voltar a competir pela Copa Hyundai HB20, categoria pela qual tenho enorme carinho e onde me formei como piloto de Turismo, é muito especial. Estar nesse grid histórico me enche de orgulho e responsabilidade”, afirma.

Para a prova de Endurance, Thaline dividirá o cockpit com Ricardo Maurício, multicampeão da Stock Car, e Bernardo Cardoso, jovem talento em ascensão. O trio promete uma disputa estratégica e emocionante na busca pela vitória.

“Será incrível competir ao lado de nomes tão importantes do esporte. Nosso time está unido e confiante para encarar os desafios do Velocitta e lutar por um resultado marcante”, completa a piloto.

Programação – Domingo (24/08)

09h40 – Abertura dos Boxes

10h03 – Largada da Prova Endurance (4ª etapa)

13h10 – Cerimônia de Pódio

A corrida será um espetáculo para os fãs de automobilismo, que poderão acompanhar de perto a intensidade das disputas no cenário único do Velocitta, em meio à natureza exuberante de Mogi Guaçu.

Texto: Sérgio Siverly