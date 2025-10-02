Campo Mourão realiza 5ª edição da maior maratona de ideias do mundo

Mais uma vez Campo Mourão será palco de um dos maiores eventos de inovação e ciência do planeta: a 5ª edição da NASA International Space Apps Challenge. O evento, que ocorre simultaneamente em mais de 160 países, será realizado dias 4 e 5 de outubro (sábado e domingo), na Casa do Empreendedor.

O interesse também superou expectativas: as vagas foram esgotadas em poucos dias. A dinâmica é simples e desafiadora: a NASA divulga, semanas antes, uma lista de problemas globais e, durante o evento, equipes multidisciplinares escolhem um desafio e desenvolvem projetos para solucioná-lo. Na edição deste ano, são 18 desafios que envolvem diversas áreas do conhecimento — de artistas a economistas, de engenheiros a designers.

Entre as propostas estão como criar animações sobre polinizadores e floração de plantas, desenvolver modelos de inteligência artificial para detectar exoplanetas ou até projetar modelos econômicos para a exploração do espaço.

“Este tipo de iniciativa é de grande relevância não apenas para a formação dos nossos jovens, como também para apresentar e colocar a nossa cidade ao lado de eventos internacionais de Ciência e Tecnologia”, observa o prefeito Douglas Fabrício.

Um diferencial do NASA Space Apps Challenge Campo Mourão é a banca avaliadora composta 100% por mulheres ligadas às universidades, marca registrada de todas as edições locais. A edição mourãoense é coordenada pelo secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, e realizada pelo IDEA5 – Associação de Empreendedorismo e Inovação, presidida por Rafael Pequito, que tem como fundadores a Prefeitura de Campo Mourão, UTFPR-CM, SEBRAE, Fundação Educere e SICOOB Metropolitano.

O evento, que faz parte da programação de aniversário de Campo Mourão, conta com o patrocínio da Fundação Educere, SICOOB Metropolitano, IDEAS Hub, Vollenz, EUREKA e Sajama Malhas, e será realizado na Casa do Empreendedor de Campo Mourão.