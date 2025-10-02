Campo Mourão terá unidade do Poupatempo Paraná em 2026

O Governo do Estado confirmou que Campo Mourão será uma das cidades contempladas com uma unidade do Poupatempo Paraná, modelo de atendimento ao cidadão que reúne, em um só local, diversos órgãos e serviços estaduais. A previsão é que o serviço estará disponível no início de 2026, instalado na Avenida Manoel Mendes de Camargo, 951 (centro).

A escolha das cidades teve como critérios acessibilidade e em regiões que concentram grande fluxo populacional. O objetivo é garantir um padrão de qualidade em todas as regiões do Estado, com estruturas modernas, áreas de espera, estacionamento e diretrizes de acessibilidade.

Entre os mais de 100 serviços disponíveis estão a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional e atendimentos relacionados a veículos e habilitação do Detran-PR; cadastro no programa Casa Fácil Paraná; serviços da Copel e da Sanepar; encaminhamento de solicitações de seguro-desemprego e inscrição em vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador, além de situações de pendências em vários órgãos estaduais.

As unidades prestarão atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio. Os espaços possuem estruturas padronizadas e acessíveis, que incluem áreas de espera, atendimento e estacionamento, além de uma arquitetura focada no conforto dos cidadãos e na agilidade aos serviços prestados.

O agendamento poderá ser feito por um portal ou aplicativo, que estará disponível para aparelhos celulares com sistemas Android e IOS. Também será possível agendar diretamente nos totens de autoatendimento instalados dentro das unidades.