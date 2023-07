Campo Mourão é semifinalista no Prêmio Nacional de Inovação

Uma emocionante notícia para Campo Mourão, a cidade foi selecionada como uma das finalistas do Prêmio Nacional de Inovação em cidades de pequeno porte. Essa conquista é o reconhecimento do esforço e comprometimento do ecossistema local em promover a inovação e o desenvolvimento econômico no município.

O Prêmio Nacional de Inovação é uma iniciativa da Mobilização Empresarial para a Inovação (MEI), realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Sebrae, tem como objetivo premiar municípios que se destacam por suas iniciativas criativas e eficazes no campo da inovação.

Campo Mourão, já se posiciona entre as cidades inteligentes do estadoe se destacou entre diversas outras cidades participantes, graças a suas estratégias inovadoras para impulsionar o crescimento sustentável e melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. A cidade tem investido consistentemente em projetos voltados para ciência, tecnologia, educação, sustentabilidade e infraestrutura.

Entre as iniciativas de destaque que levaram Campo Mourão a figurar entre os finalistas do PNI, podemos citar:

**Programa de Incentivo às Startups**: A prefeitura possui diversas ações de apoio às startups locais, oferecendo incentivos fiscais, espaço de coworking e mentoria para empreendedores que desejam desenvolver soluções inovadoras. **Digitalização de Serviços Públicos**: Com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos, a cidade investiu na digitalização de processos, permitindo que os cidadãos resolvam diversas questões de forma rápida e online. **Formalização do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão**: Aproximação entre atores e instituições, consolidou um ecossistema de empreendedorismo e inovação, atualmente conta com 7 habitats, desde ideação, incubação até aceleração de negócios inovadores. **Incentivo à Educação Tecnológica**: A cidade implementou programas de educação tecnológica nas escolas, buscando preparar os jovens para os desafios do futuro e estimulando o interesse por áreas como ciência, tecnologia e empreendedorismo.

O Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Sr. Eduardo Akira Azuma, ressaltou o compromisso da administração municipal em promover a inovação como ferramenta para o desenvolvimento local. Ele destacou que a participação no prêmio já é motivo de orgulho para todos os moradores da cidade, independentemente do resultado final.