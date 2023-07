Fundação Cultural participa de imersão técnica e cultural em Curitiba

Onze artistas de Campo Mourão participaram recentemente do projeto “Artcamp”, em Curitiba. A caravana organizada pela Fundação Cultural de Campo Mourão foi a primeira a participar do projeto que tem como objetivo a difusão e imersão técnica e cultural de artistas visuais do interior do Paraná.

Realizada na Academia Alfredo Andersen, espaço anexo ao Museu Casa Alfredo Andersen, a ação proporciona uma jornada técnica pelos equipamentos culturais e museais na capital, com enfoque na montagem museológica, expografia, iluminação, curadoria e pesquisa.

Durante três dias intensos, os jovens artistas tiveram a oportunidade de conhecer em detalhes os principais espaços culturais paranaenses, a partir do Museu Casa Alfredo Andersen. Entre as atividades, programação e visitação ao Museu Oscar Niemeyer, Museu Paranaense, Palácio Iguaçu, Centro Juvenil de Artes Plásticas e ao Centro Cultural Teatro Guaíra.

“A pandemia trouxe um impacto significativo para a área cultural, especialmente nas cidades de menor porte, como Campo Mourão, que conta com cerca de cem mil habitantes. No contexto das artes visuais, a situação torna-se ainda mais complicada, quando não há estímulo e incentivo. Diante desse cenário, é fundamental provocar e estimular o surgimento de novas expressões artísticas”, afirmou Roberto Cardoso, diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão.

A ideia, de acordo com Luiz Gustavo Vardanega Vidal Pinto, diretor do Museu Casa Alfredo Andersen, é inovar e descentralizar as ações culturais. “Esse acantonamento possibilita aos artistas uma visão mais ampla do cenário cultural, o conhecimento sobre como o estado se posiciona no cenário nacional e internacional das artes visuais e, por fim, proporcionar a colocação em prática do conhecimento aqui adquirido, tornando-os mais exigentes na construção e na amostragem de seus trabalhos”, complementou.