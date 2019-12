11º BPM lança versão do APP 190 em Campo Mourão

O 11º Batalhão Polícia Militar de Campo Mourão fez na manhã desta quarta-feira, o lançamento do APP 190 – Emergência Paraná – para o sistema iOS. A ferramenta busca agilizar o atendimento ao cidadão, acompanhando a evolução tecnológica, nos 20 municípios abrangidos pelo quartel de Campo Mourão.

O lançamento ocorreu no auditório da Acicam, onde estiveram presentes o comandante do 11º BPM, tenente coronel Júlio Cesar da Rosa, o delegado-chefe da 16ª SDP, Nilson Rodrigues, além de outras lideranças convidadas.

O comandante explica que por meio desta ferramenta, por exemplo, uma pessoa com deficiência fonoaudiólogica consegue interagir com a Polícia Militar, sem precisar de uma terceira pessoa com a capacidade de fala e audição para intermediar. “Facilita para todo o cidadão, auxiliando principalmente para quem possui deficiência fonoaudiólogica. O Aplicativo 190 vem para complementar o atendimento que prestamos à comunidade, não substituindo os telefones que continuam operando, como o 190, 181”, diz o tenente coronel.

DOWNLOAD

A ferramenta foi idealizada pela PM e o projeto recebeu apoio técnico da Celepar, em conjunto com a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Qualidade da PM, do Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e da Diretoria de Pessoal da Corporação.

As pessoas podem baixar o aplicativo gratuitamente em seus celulares, desde que tenham o sistema operacional Android e, a partir de agora, também iOS.

Após baixar o aplicativo, o usuário fará um cadastro rápido no portal Governo Digital, com informações pessoais (nome completo, RG, CPF, e-mail) e a partir daí será criado um perfil que armazenará todo o histórico de solicitações e atividades.

O tenente Marcos Aurélio Duarte também revela outros benefícios do Aplicativo. “A pessoa ainda tem a possibilidade de anexar até 2 fotos da situação e um vídeo de no máximo 10 segundos para a polícia, o que auxilia muito, principalmente em casos de perturbação de sossego. Há situações em que a pessoa liga e tenta fazer com que p policial ouça pelo telefone o barulho, mas isso nem sempre é possível. Pelo Aplicativo tudo isso fica mais fácil”, completa.