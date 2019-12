Mais dois espetáculos nesta quarta, na Mostra Cultural

“A Fábula do Dejavu Infinito” (com a Dell’Arte Produções) e “O Alegre Choro do Paraná” (com Acordes e Encontros) são as atrações da noite desta quarta-feira (18/12) na Mostra Cultural do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal”, na praça São José. A programação começa às 20 horas.

Na quinta-feira apresenta-se a Cia Laboratório do Movimento – Fundação Educere, com o espetáculo “Preto e Branco”. També acontece a apresentação do Grupo Vesná, com a produção “As virtudes de São Nicolau”.

Para o dia 20 (sexta-feira) está programada a apresentação da Orquestra Viola no Campo show “Semeando Viola no Campo” e o show de lançamento da dupla sertaneja Sara & Gabriel. A programação da Mostra Cultural/2019 será encerrada no dia 23 com a apresentação da Orquestra Filarmônica Antífona (“Natal in Concert”).

No intervalo das duas apresentações de cada noite, o público pode brincar na neve artificial. A atração – que tem chamado a atenção dos mourãoenses e dos demais visitantes – acontece no Espaço da Neve, instalado também na praça São José.

CIDADE NATAL

A Mostra Cultural também foi viabilizada através da Lei Federal de Incentivo a Cultura/Ministério da Cidadania – Secretaria Nacional da Cultura. A Associação Sou Arte (ASA) é a executora do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal”, que tem a parceria da Prefeitura de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

Estas são as empresas que aderiram ao projeto como patrocinadoras: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar – Fertilizantes do Paraná, Copel, Sanepar, Supermercados Paraná, Fomento Paraná, Hipermercado Condor, Super Muffato, Unimed Campo Mourão, Seleta Ambiental, A. J. Rorato e Centro Universitário Integrado.