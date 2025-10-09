Polícia Militar reforça orientações sobre segurança no show de aniversário da cidade

O comando do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão divulgou algumas orientações sobre medidas de segurança a quem for prestigiar o show com Clayton e Romário, que será realizado na noite desta sexta-feira (10), na Praça São José.

Além de reforçar a medida já adotada pela Prefeitura e publicada em decreto que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas por ambulantes no local do show e arredores, a orientação da PM é que não sejam levadas garrafas de vidro ao local, bem como animais, cooller e bicicleta.

As orientações visam garantir a segurança e o bem-estar do público, considerando que o evento deve reunir um grande número de famílias e crianças. Além da Polícia Militar, a Secretaria de Controle Urbano e Fiscalização, por meio da Gerência de Edificação, Alvará, Fiscalização e Postura, também vai ajudar na fiscalização.

“Nos reunimos com antecedência com o comando da PM para alinharmos sobre as medidas necessárias voltadas a garantir que a população aproveite a celebração do aniversário de Campo Mourão com tranquilidade e segurança”, destaca o prefeito Douglas Fabrício.