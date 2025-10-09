11º BPM recebe visita do comandante do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada

O 11º Batalhão de Polícia Militar recebeu na manhã desta quinta-feira, 9, a visita e inspeção do tenente-coronel André Luís Miranda Peixoto, comandante do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada (33º BIMec).

A atividade teve como objetivo orientar quanto aos procedimentos de coordenação, controle e orientação técnica da Polícia Militar situados na área de responsabilidade do 33º BIMec, em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes do Comando do Exército e do Comando Militar do Sul.

Durante a visita, foram abordados temas estratégicos relacionados ao cumprimento das atribuições constitucionais do Exército em relação às forças estaduais, bem como o estreitamento dos vínculos institucionais entre o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Paraná.

Além disso, foram acompanhados os procedimentos voltados à mobilização das forças de segurança estaduais, considerando os recursos humanos e logísticos disponíveis, com vistas a um eventual emprego conjunto na defesa da Pátria.

O Comando do 11º BPM destacou a importância da aproximação e da integração entre as instituições, reforçando o compromisso com a defesa da sociedade e a manutenção da Ordem Pública.