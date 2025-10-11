Polícia Militar lança a “Operação Nhapecani” em Campo Mourão

Na tarde desta sexta-feira (10) a Polícia Militar do Paraná deu início à Operação Nhapecani, com o objetivo de intensificar as ações de policiamento ostensivo e reafirmar o compromisso da Corporação com a preservação da ordem pública e a tranquilidade social.

A operação tem como finalidade estabelecer critérios para o planejamento e execução de ações operacionais voltadas à prevenção e repressão de ilícitos, por meio de patrulhamentos ostensivos, bloqueios de trânsito, pontos-base, abordagens, fiscalizações de veículos e estabelecimentos comerciais, além de operações de saturação em áreas de maior circulação de pessoas e maior incidência criminal, visando aprimorar continuamente a eficiência e a efetividade das atividades policiais no território paranaense.

Com essa iniciativa, a Polícia Militar do Paraná, por meio do 11º BPM, reforça seu papel essencial na segurança pública, garantindo uma presença ativa e protetiva junto à comunidade e assegurando um ambiente cada vez mais seguro para todos.