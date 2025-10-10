Mais um sábado com lojas abertas até às 17h em Campo Mourão

Neste sábado (dia 11) o comércio lojista de Campo Mourão estará novamente aberto em horário especial: até às 17 horas. Nesta sexta-feira (dia 10 – aniversário do Município), o comércio local atendeu normalmente aos consumidores, com o feriado comemorativo da emancipação político-administrativa de Campo Mourão transferido para segunda-feira (dia 13).

A expectativa por parte dos comerciantes é de boas vendas neste final de semana, principalmente em razão da comemoração do Dia das Crianças no domingo. Trata-se de uma data especial que tradicionalmente movimenta o comércio, com o incremento das vendas não apenas de brinquedos, mas também de eletrônicos, roupas e diversos outros produtos.

Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio) e do Sebrae, divulgada há poucos dias, aponta que 48,1% dos paranaenses pretendem presentear no Dia das Crianças. O levantamento confirma a influência do público infantil no varejo e o índice supera até mesmo a intenção de compras para o Dia dos Pais, que foi de 47,9% em 2025. O comércio de Campo Mourão preparou-se para atender a demanda dos consumidores neste Dia das Crianças.

A chegada da nova estação é outro fator que deve contribuir para o fomento do comércio mourãoense.