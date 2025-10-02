PMPR lança Operação Virtude e reforça combate à violência contra idosos em outubro

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) deu início, nesta quarta-feira (1º), à Operação Virtude 2025 em todo o Estado. O objetivo central é reforçar o combate à violência contra a pessoa idosa durante o mês de outubro, período dedicado à conscientização sobre o tema e em alusão ao Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº 10.741/2003).

A iniciativa integra um esforço nacional, fruto de um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública (SESP) e o Ministério da Justiça, visando uma ação integrada em todo o Paraná.

Entre os principais objetivos da operação estão reduzir a subnotificação de casos, combater ativamente a violência e fortalecer a rede de proteção aos idosos. Para isso, serão realizadas uma série de ações preventivas, repressivas e educativas ao longo de outubro, com mobilização em diversas regiões do Estado.

Dentre as ações previstas estão cumprimento de mandados judiciais e ações repressivas contra agressores, palestras e reuniões com órgãos de proteção à pessoa idosa, divulgação do estatuto da pessoa idosa, bem como reforço no patrulhamento preventivo.

A ampliação da presença policial busca elevar a sensação de segurança e incentivar a maior aproximação com a população idosa em todo o Estado. Casos de maus-tratos, agressões ou negligência contra idosos podem ser denunciados de forma anônima pelo telefone 181 (Disque Denúncia), com atendimento 24 horas por dia.

OPERAÇÃO VIRTUDE

A Operação Virtude é uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, sendo hoje uma das maiores campanhas nacionais contra a violência direcionada à população idosa.

Agência Estadual de Notícias