Prevenção às drogas: PMPR celebra 25 anos do Proerd com ações a 2 milhões de crianças

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar do Paraná (PMPR) completa 25 anos com um legado de mais de 2 milhões crianças e adolescentes formados no Estado. O programa é considerado a principal marca da PMPR na área de prevenção, transformando a figura do policial em um agente de educação e proteção dentro das escolas.

“Mais do que números, os mais de 1,8 milhão de jovens formados representam um investimento direto no futuro da nossa sociedade. É um legado de 25 anos que se tornou um pilar insubstituível para a segurança pública do Paraná”, destacou o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.

“A Polícia Militar, em conjunto com as escolas e famílias, continuará garantindo que a prevenção e os valores de cidadania sejam o escudo mais forte de nossas crianças contra as drogas e a violência”, acrescentou o coronel.

A principal marca do Proerd é a prevenção e a construção de cidadania, agindo na raiz dos problemas de segurança e inserindo no currículo escolar conteúdos cruciais para o desenvolvimento integral dos jovens.

ADAPTAÇÃO

Para manter sua relevância ao longo de duas décadas e meia, o programa tem passado por constante evolução. Diante dos desafios modernos, como o uso intenso de redes sociais e o bullying virtual, os materiais didáticos foram atualizados para abordar temas específicos.

Entre eles, Cibersegurança e uso responsável da internet: orientando os alunos sobre os perigos online e a desinformação; Combate ao cyberbullying : ensinando as crianças a identificar, resistir e denunciar o assédio virtual e a buscar ajuda de adultos de confiança; e Saúde mental: discutindo a importância do bem-estar psicológico e como lidar com situações de estresse e pressão digital. A modernização do programa assegura que ele permaneça eficaz na proteção contra ameaças contemporâneas.

ALÉM DO OPERACIONAL

A rotina de um policial instrutor é dinâmica e exige dedicação integral, abrangendo planejamento pedagógico, atualização constante sobre novas drogas e metodologias de ensino, além de um forte relacionamento com a comunidade por meio de palestras e reuniões de pais.

A farda, inicialmente vista como símbolo de autoridade, é rapidamente transformada em símbolo de proteção e amizade pelo instrutor, que usa linguagem lúdica e postura empática para criar um ambiente de confiança e diálogo.

“A principal motivação dos policiais é a construção de um futuro melhor e a oportunidade de atuar na prevenção. Eles destacam a gratidão e o impacto genuíno nas crianças como a maior recompensa, citando casos em que os ensinamentos levaram pais a buscar ajuda contra vícios, motivados pelos filhos”, explica o tenente Elivelton Waltrick da Rocha.

PARCERIA COM AS ESCOLAS

A parceria entre a PMPR e as escolas é a essência do sucesso do Proerd, unindo a experiência em segurança da polícia ao ambiente de aprendizado escolar. A colaboração é fortalecida por meio de diálogo constante, treinamentos conjuntos e eventos, reforçando a corresponsabilidade na formação dos jovens.

FUTURO

Após 25 anos de sucesso, a meta é que o programa siga em expansão contínua, alcançando ainda mais municípios e escolas no Estado. Para isso, é fundamental a atualização curricular, mantendo o Proerd alinhado a novas formas de consumo de drogas e ao impacto da tecnologia na vida dos jovens. O engajamento familiar também será intensificado, com ações voltadas para pais e responsáveis, reforçando o papel da família na prevenção.

INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE

Para celebrar os 25 anos do programa, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizará um evento gratuito e aberto ao público no domingo (5), a partir das 8h, na sede do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), em Curitiba (Vila Izabel). O objetivo é celebrar o Mês das Crianças e os 25 anos do Proerd, marcando o início da abertura dos quartéis à comunidade.

A programação, que busca reforçar a prevenção e a aproximação social, inclui a 5ª Corrida de Rua para adolescentes, provas adaptadas para crianças menores, e diversas atrações como passeios a cavalo e em UTV (uma espécie de “buggy” com tração 4×4), exibição canina da PMPR, brinquedos infláveis, e apresentações da Banda da PMPR.

Agência Estadual de Notícias