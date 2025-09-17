Operação Sinergia III é lançada em Campo Mourão para reforçar segurança pública

O 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão lançou ontem, a Operação Sinergia III, na Praça São José. A operação consiste em uma ação integrada entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal do Paraná, com objetivo de intensificar o policiamento ostensivo e reforçar a segurança em diversas regiões do Estado.

Com base em planejamento estratégico e análise criminal, a Sinergia III inclui atividades como patrulhamento preventivo, saturações, abordagens, bloqueios de trânsito e fiscalização de veículos e pessoas em situações de fundada suspeita.

Os principais objetivos da Operação Sinergia III são: Intensificar o policiamento ostensivo conforme dados estatísticos e informações de inteligência; Garantir maior segurança à comunidade por meio de ações preventivas; Fortalecer a presença institucional da Polícia Militar, promovendo a ordem pública; Realizar abordagens policiais seguindo o artigo 244 do Código de Processo Penal; Adotar medidas complementares para a preservação da ordem e aumento da sensação de segurança.