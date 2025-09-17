Expofar começa nesta quinta-feira com show de Barreto & Campo Grande 

Com início do Rodeio Profissional e Prova dos Três Tambores, grande show com a dupla Barreto & Campo Grande, além de exposições, Praça de Alimentação e Parque de Diversões gratuito, a Expofar 2025 (Exposição Feira Agroindustrial de Farol), será aberta nesta quinta-feira, 18 às 20 horas, com show da dupla Barroto & Campo Grande. A programação segue com show de Ìcaro & Gilmar, na sexta-feira, 19 e grande show com Traia Véia no sábado dia 20.

A Expofar 2025 será promovida pelo Município de Farol em uma mega estrutura com Palco de grande porte, camarim, arquibancadas, arena e coberturas em pirâmides e banheiros no Parque de Exposições Natal Pessuti, sendo uma das maiores festas com portões abertos do interior do Paraná.

O prefeito Oclecio Meneses convida toda a comunidade regional para esta grande festa. Ele argumenta que tudo está sendo planejado para um grande evento de entretenimento com qualidade, com muita organização e segurança. “Toda programação e parque de diversões de graça, para que todas as pessoas possam participar”, salienta o prefeito Oclecio Meneses.